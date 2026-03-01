Bileğinizdeki sessiz alarm: Akıllı saatler kaygıyı büyütüyor mu?

Sağlık otoriteleri ve özellikle Dünya Sağlık Örgütü, giyilebilir teknolojilerin erken farkındalık oluşturma açısından yararlı olabileceğini belirtirken, bu cihazların tıbbi tanı aracı olarak görülmemesi gerektiğinin altını çiziyor. Çünkü akıllı saatlerin sunduğu ölçümler klinik testlerin yerini tutmuyor; yalnızca genel eğilimleri gösteren veriler sunuyor.

SAĞLIĞI TAKİP EDERKEN KAYGIYI TETİKLEMEYİN

Uzmanlara göre kalp ritmi, oksijen seviyesi ya da uyku skoru gibi değerler algoritmalar tarafından yorumlanıyor ve bu durum belirli bir hata payını da beraberinde getiriyor. Gün içinde yaşanan küçük ve normal dalgalanmalar bile bazı kullanıcılar tarafından risk işareti olarak algılanabiliyor. Bu da gereksiz stres, sağlık evhamı ve sık doktor başvurularına yol açabiliyor.

Özellikle sürekli kontrol alışkanlığı geliştiren kişilerde, her bildirimin potansiyel bir sorun gibi algılanması psikolojik yük oluşturabiliyor. Oysa insan vücudu dinamik bir yapıya sahip ve değerlerin gün içinde değişmesi çoğu zaman normal kabul ediliyor.

MOTİVASYON ARACI MI, DİJİTAL OTORİTE Mİ?

Teknoloji psikologları, akıllı saatlerin hedef belirleme ve alışkanlık kazandırma konusunda güçlü bir motivasyon aracı olduğunu belirtiyor. Günlük adım sayısı, kalori takibi ve egzersiz hatırlatmaları sağlıklı yaşamı destekleyebiliyor. Ancak sorun, cihaz verilerinin kişinin kendi beden sinyallerinin önüne geçmesiyle başlıyor.

Uzmanlara göre kullanıcılar zamanla cihazın verdiği puanlara göre kendini "başarılı" ya da "yetersiz" hissetmeye başlayabiliyor. Bu durum teknolojiyi yardımcı bir araç olmaktan çıkarıp davranışları yönlendiren bir otoriteye dönüştürebiliyor.

"YAPAY ZEKA" ETİKETİ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRMİYOR

Son dönemde üreticiler, "AI destekli" özellikleri ön plana çıkarıyor. Özellikle Apple ve Samsung gibi markalar; uyku analizi, egzersiz önerileri ve sağlık bildirimlerinde yapay zekâ algoritmalarını kullandığını vurguluyor.

Uzmanlara göre yapay zekâ, verilerin yorumlanmasını geliştirebilir ancak sensörün ölçüm kapasitesini tek başına artırmaz. Başka bir deyişle, ölçüm yöntemi ve donanım kalitesi değişmediği sürece yapay zekâ daha çok analiz katmanı sunar. Bu nedenle tüketicilerin satın alma kararında yalnızca "AI" ibaresine değil, sensör doğruluğuna, klinik test sonuçlarına ve sertifikasyon bilgilerine dikkat etmesi öneriliyor.

Kullanıcılara öneriler;

-Saat verilerini kesin tanı olarak görmeyin.

-Olağandışı sonuçlarda kendi kendinize yorum yapmak yerine doktora başvurun.

-Gün içinde sürekli kontrol etme alışkanlığından kaçının.

-Uyku ve stres puanlarını tek başına karar kriteri yapmayın.

-Cihazı motivasyon için kullanın; bedeninizin sinyallerini göz ardı etmeyin.