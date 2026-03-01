Dünya 9 gün boyunca çan gibi çaldı! Nedeni sonunda ortaya çıktı
2023 yılında bilim insanlarını şaşkına çeviren gizemli bir sismik sinyalin kaynağı sonunda belirlendi. Küresel ölçekte kaydedilen ve Dünya’nın 9 gün boyunca her 90 saniyede bir titreşmesine neden olan olayın, Grönland’da meydana gelen dev bir heyelan sonrası oluşan tsunamiyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Yeni uydu verileri, gezegeni adeta çan gibi titreten sürecin perde arkasını ilk kez net şekilde gözler önüne serdi.
Bilim insanları, 2023 yılında Grönland'daki bir heyelanın ardından Dünya'nın tam 9 gün boyunca her 90 saniyede bir titreştiğini ortaya çıkardı. Küresel sismik sensörlerde tespit edilen gizemli sinyalin kaynağı uzun süre anlaşılamamıştı.
Yeni uydu verilerine göre heyelan sonrası oluşan dev tsunami, Dickson Fiyordu içinde sıkışan dev bir su dalgasına neden oldu. Bu dalga günler boyunca ileri-geri hareket ederek gezegen genelinde titreşim yarattı. Araştırmacılar, Dünya'nın adeta "çan gibi çalmasına" yol açan olayın bu hapsolmuş su hareketinden kaynaklandığını belirledi.