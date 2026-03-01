Teknokulis Haberler Dünya 9 gün boyunca çan gibi çaldı! Nedeni sonunda ortaya çıktı

Dünya 9 gün boyunca çan gibi çaldı! Nedeni sonunda ortaya çıktı 2023 yılında bilim insanlarını şaşkına çeviren gizemli bir sismik sinyalin kaynağı sonunda belirlendi. Küresel ölçekte kaydedilen ve Dünya’nın 9 gün boyunca her 90 saniyede bir titreşmesine neden olan olayın, Grönland’da meydana gelen dev bir heyelan sonrası oluşan tsunamiyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Yeni uydu verileri, gezegeni adeta çan gibi titreten sürecin perde arkasını ilk kez net şekilde gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 01.03.2026 11:39 Güncelleme: 01.03.2026 11:40