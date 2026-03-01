Ekranlardan okyanusa sızan tehlike: Yunusların beyninde "elektronik" atık izi!

Günlük hayatın vazgeçilmezi olan dizüstü bilgisayar, televizyon ve akıllı telefon ekranlarında kullanılan sıvı kristal monomerlerin (LCM), deniz ekosisteminin en üst basamaklarındaki canlılar için ciddi bir tehdit haline geldiği bilimsel olarak kanıtlandı. Güney Çin Denizi'nde yapılan kapsamlı bir araştırma, bu elektronik bileşenlerin sadece çevre kirliliği yaratmakla kalmadığını, aynı zamanda nesli tehlike altındaki yunus ve musurgillerin kas, yağ dokusu ve hatta beyinlerinde biriktiğini ortaya koydu. Bir teknoloji dergisinde yayımlanan çalışma, bu kimyasalların kan-beyin bariyerini aşabildiğini göstererek bilim dünyasında "uyarı alarmı" etkisi yarattı.

2007-2021 yılları arasında Hint-Pasifik kambur yunusları ve Neophocaena türlerinden alınan doku örneklerini inceleyen araştırmacılar, 62 farklı LCM kimyasalı üzerinde analizler gerçekleştirdi. Elde edilen bulgular, daha önce küçük balıklarda rastlanan kirleticilerin, besin zinciri yoluyla bu dev deniz memelilerine aktarıldığını doğruladı. Özellikle televizyon ve bilgisayar ekranlarından kaynaklanan bu sızıntıların, yunusların vücudunda birikerek hayati organları hedef aldığı saptandı. Akıllı telefonların sürece katkısı daha az görünse de, elektronik cihaz kullanımındaki küresel artışın okyanus sağlığını geri dönülemez bir noktaya sürüklediği vurgulanıyor.

Araştırmanın laboratuvar ortamındaki çıktıları ise tablonun vahametini bir kat daha artırıyor. Deneyler, LCM kimyasallarının yunus hücrelerinde gen aktivitesini değiştirerek DNA onarımı ve hücre bölünmesi gibi en temel biyolojik süreçleri bozduğunu gösterdi. Bu durum, deniz memelilerinin sadece sinir sistemlerinin değil, üreme ve hayatta kalma yetilerinin de doğrudan risk altında olduğu anlamına geliyor. Uzmanlar, bu toksikolojik etkilerin uzun vadede insan sağlığı üzerindeki olası yansımalarının da vakit kaybetmeden incelenmesi gerektiğini belirtiyor.

Hong Kong Şehir Üniversitesi'nden Dr. Yuhe He ve ekibi, bu verilerin ışığında uluslararası kamuoyuna ve politika yapıcılara acil çağrıda bulunuyor. Elektronik atıkların bertaraf edilme süreçlerinin iyileştirilmesi ve üretim aşamasında kullanılan kimyasallar için katı düzenlemeler getirilmesi gerektiğini ifade eden araştırmacılar, aksi takdirde modern teknolojinin bedelini okyanusların ve nesli tükenmekte olan türlerin ödemeye devam edeceğini hatırlatıyor.