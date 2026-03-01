Teknokulis Haberler Güneş’te şaşırtan değişim! 4 yıl sonra kritik eşik aşıldı

Güneş’te şaşırtan değişim! 4 yıl sonra kritik eşik aşıldı Güneş yüzeyinde yaklaşık dört yılın ardından ilk kez hiçbir güneş lekesi görülmemesi, bilim dünyasında dikkat çeken bir gelişme olarak kayda geçti. Tam 1335 gün sonra yaşanan bu “lekesiz gün”, Güneş’in aktif döneminin zayıflamaya başladığına işaret etse de uzmanlara göre uzay kaynaklı riskler henüz sona ermiş değil.

