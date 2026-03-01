Güneş’te şaşırtan değişim! 4 yıl sonra kritik eşik aşıldı
Güneş yüzeyinde yaklaşık dört yılın ardından ilk kez hiçbir güneş lekesi görülmemesi, bilim dünyasında dikkat çeken bir gelişme olarak kayda geçti. Tam 1335 gün sonra yaşanan bu “lekesiz gün”, Güneş’in aktif döneminin zayıflamaya başladığına işaret etse de uzmanlara göre uzay kaynaklı riskler henüz sona ermiş değil.
Güneş, yaklaşık 4 yıl aradan sonra ilk kez lekesiz günler yaşayarak yüzeyinde hiçbir güneş lekesi görülmeyen bir döneme girdi. Uzmanlara göre bu durum, Güneş aktivitesinin yavaş yavaş azalmaya başladığını gösteriyor.
Ancak bilim insanları tehlikenin henüz geçmediği konusunda uyarıyor. Güneş döngüsü hala devam ederken, önümüzdeki yıllarda Dünya'yı etkileyebilecek güçlü güneş fırtınalarının yaşanma ihtimali sürüyor. Lekesiz günler artış gösterse de büyük jeomanyetik fırtınalar hala mümkün görülüyor.