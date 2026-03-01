Mars’ta dev “örümcek ağı” bulundu! Curiosity gizli su izlerini ortaya çıkardı
NASA’nın Mars keşif aracı Curiosity, Gale Krateri’nde örümcek ağına benzeyen kaya oluşumlarını inceleyerek gezegenin geçmişine dair yeni su izleri buldu.
"Boxwork" adı verilen bu mineral sırtlarının, yer altı sularının kaya çatlaklarında bıraktığı minerallerin zamanla rüzgar erozyonuyla ortaya çıkmasıyla oluştuğu düşünülüyor. Araç ayrıca beklenmeyen bölgelerde küçük mineral nodüller keşfetti.
Bilim insanlarına göre bu bulgular, Mars'ta suyun tek bir dönemde değil, farklı zamanlarda yeniden ortaya çıkmış olabileceğini gösteriyor.