Yapay zekayla kampüs yenileniyor: TOGÜ’den geleceğe hazırlık hamlesi!

Yükseköğretim Kurulu'nun 2030 vizyonu doğrultusunda dijitalleşme çalışmalarını hızlandıran Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), yapay zekâ destekli "Akıllı Kampüs" modelini hayata geçiriyor. Üniversite bünyesindeki Yapay Zekâ ve Dijital Dönüşüm Koordinatörlüğü öncülüğünde geliştirilen dijital yoklama, görüntü tabanlı öğrenci sayımı, yapay zekâ destekli muafiyet sistemi ve dijital etkinlik altyapısı ile akademik ve idari süreçler tek çatı altında toplandı.

Test aşamasındaki TOGÜ-GPT ise yalnızca resmî dokümanlara dayalı, doğrulanabilir yanıtlar sunan kurumsal bir yapay zekâ modeli olarak öne çıkıyor. Üniversite, sürdürülebilir ve güvenli kampüs hedefiyle dijital dönüşümünü sürdürürken sektöre hazır mühendisler yetiştirmeyi amaçlıyor.