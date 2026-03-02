Bataryalar cebimize sığacak mı? BetaVolt’un minik nükleer enerji çözümü

BetaVolt, 50 yıl boyunca şarj gerektirmeden çalışabilen nükleer bir batarya geliştirdiğini açıkladı. Madeni para boyutlarındaki bu mikro batarya, kulağa hayal gibi gelse de arkasında sağlam fiziksel prensipler yatıyor.

BV100 adı verilen bu cihaz, enerji kaynağı olarak radyoaktif nikel-63 izotopundan faydalanıyor. Çalışma mantığı oldukça basit: Radyoaktif elementler doğal olarak bozunurken açığa çıkan enerjiyi elektrik akımına çeviriyor. BetaVolt'un tasarımında, nikel-63'ten yayılan beta parçacıkları elmas yarı iletkenler tarafından emiliyor ve ortaya çıkan elektronlar doğrudan elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Firma, cihazın canlılar için radyasyon tehlikesi yaratmadığını özellikle vurguluyor.

AKILLI TELEFONLARDA KULLANILABİLİR Mİ?

Projeye ilk bakışta, dronların sonsuza dek havada kalabileceği veya telefonların asla şarj gerektirmeyeceği gibi heyecan verici fikirler gündeme geldi. Ancak uzmanlar, asıl sorunun bataryanın ömrü değil, ürettiği güç miktarı olduğunu hatırlatıyor. BV100 modeli şu anda yalnızca 100 mikrowat güç üretebiliyor. Bu değer, bir kalp pili veya basit kablosuz sensör için yeterli olsa da bir akıllı telefonun enerji ihtiyacının yanına yaklaşamıyor; örneğin bir telefonun yoğun video görüşmesi sırasında tükettiği güç yaklaşık 4.000 miliwat seviyesinde.

"Bataryayı büyütelim" fikri ise pratikte uygulanabilir değil. Bir akıllı telefonun kesintisiz çalışmasını sağlayacak nükleer batarya üretmek için yaklaşık 300 kilogram nikel-63 gerekir ki bu, cep telefonlarını taşınamaz dev metal kütlelerine dönüştürür.

Yine de BetaVolt'un geliştirdiği mikro nükleer batarya, 1950'lerden beri bilinen teknolojiye mikro boyutta uygulanması açısından büyük bir adım sayılıyor. Şarj derdini tamamen ortadan kaldıracak cihaz henüz cebimize girmedi; ancak bu gelişme, bizi o geleceğe hiç olmadığı kadar yaklaştırmış olabilir.