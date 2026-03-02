Grönland’ın altında beklenmedik olay: Dev buz kütlesi aslında hareket halinde

Bilim insanları, Grönland buz tabakasının derinlerinde beklenmedik bir hareketlilik tespit etti. Radar görüntüleriyle yapılan incelemelerde, buzun altında yukarı doğru yükselen ve girdap benzeri şekiller oluşturan yapılar bulunduğu belirlendi. Araştırmacılar bu durumu, "kaynar makarna tenceresi gibi hareket eden buz" şeklinde tanımlıyor.

Çalışmaya göre söz konusu oluşumlar, Dünya'nın iç kısmından gelen ısının etkisiyle meydana gelen termal konveksiyon sonucu ortaya çıkıyor. Normalde tamamen katı ve hareketsiz olduğu düşünülen buz tabakasının aslında çok yavaş şekilde hareket edebildiği anlaşıldı.

Uzmanlar, bu keşfin Grönland'daki buz erimesinin nasıl gerçekleştiğini ve gelecekte deniz seviyesinin ne kadar yükselebileceğini daha doğru tahmin etmeye yardımcı olabileceğini belirtiyor.