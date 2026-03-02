Kanser tedavisinde çığır açan buluş! Topraktan gelen bakteriler tümör avcısına dönüştü

Kanada'daki Waterloo Üniversitesi araştırmacıları, katı tümörlerin merkezine ulaşarak onları içeriden etkisiz hale getiren özel bir bakteri türü üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu mikroorganizmalar sadece kanserli hücreleri hedef almakla kalmıyor, aynı zamanda genetik olarak tasarlanmış devreleri sayesinde sağlıklı dokulara zarar vermeden görevlerini tamamlıyor.

Çalışmanın başrolündeki organizma, normal şartlarda toprakta yaşayan Clostridium sporogenes bakterisi. Bu türün en temel özelliği, yaşamını sürdürebilmek için tamamen oksijensiz bir ortam araması. İşte kanserli tümörlerin merkezi, tam da bu ihtiyacı karşılıyor: oksijensiz, ölü hücreler ve besin maddeleriyle dolu bir bölge. Bakteriler bu alanlara yerleştiklerinde çoğalmaya başlıyor ve tümörü içeriden temizleyerek yok ediyor.

AKILLI BAKTERİLER DEVREDE

Sürecin kritik noktası, bakterilerin tümör dışındaki oksijenli alanlara yayılmasını engellemek. Araştırmacılar bu sorunu çözmek için bakterilerin içine bir "elektrik devresi" gibi işleyen genetik mekanizmalar yerleştirdi. Öncelikle, bakterilere kısa süreli oksijen toleransı kazandıran bir gen ekleniyor. Bu sayede mikroorganizmalar tümörün dış sınırlarına kadar ulaşabiliyor ve görevlerini eksiksiz tamamlayabiliyor. Ancak bu toleransın kontrolsüz olması, bakterilerin kana karışıp vücutta enfeksiyon riski oluşturmasına neden olabilirdi.

Tam bu noktada, bakteriler arasında doğal bir iletişim yöntemi olan kuorum algılama devreye giriyor. Koloni içindeki bireyler, salgıladıkları kimyasal sinyallerle ne kadar çoğaldıklarını ve konumlarını belirleyebiliyor. Araştırmacılar bu iletişim mekanizmasını, bakterilerin tümör merkezini tamamlayıp oksijenli alanlara geçmeye çalıştıklarında otomatik olarak "kendi kendini imha" moduna geçecek şekilde tasarladı. Görev tamamlandığında bakteriler, sağlıklı dokulara zarar vermeden doğal yollarla yok oluyor.

Henüz klinik öncesi aşamada olan bu araştırma, sentetik biyolojinin kanser tedavisindeki potansiyelini gözler önüne seriyor. Kimya mühendisliği ve matematiksel modellemelerin birleştiği bu proje, klasik kemoterapinin aksine doğrudan tümöre odaklanıyor ve sağlıklı dokulara zarar vermiyor. Araştırma ekibi, bu "akıllı mikrobiyal ordunun" çok yakında hastanelerde kullanılmaya başlanacağını öngörüyor.