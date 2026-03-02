Teknoloji devleri bir araya geliyor! Mobil Dünya Kongresi kapılarını açıyor!

Dünya GSM Birliğinin (GSMA) her yıl Barselona'da düzenlediği Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress-MWC), yarın ziyaretçilerle buluşacak. Dünyanın önde gelen teknoloji fuarları arasında gösterilen etkinlik, İspanya'nın Barselona kentinde 2-5 Mart tarihlerinde düzenlenecek.

Mobil iletişim sektörünün en önemli platformlarından biri olma özelliğini taşıyan kongrede çok sayıda ülke ve bölgeden katılımcının yer alması bekleniyor. Barselona'da 20'nci yılını kutlayacak kongreye her yıl 100 binden fazla ziyaretçi katılıyor. Kongrenin bu yıl teması "zeka çağı"na işaret eden "IQ Era" olarak belirlendi. Etkinlikte 24 sahnede 1700'den fazla konuşmacının yer alması öngörülüyor.

Barselona'da Fira Gran Via Fuar Merkezi'nde düzenlenecek kongre, cihaz üreticileri, mobil operatörler, teknoloji sağlayıcıları ve sektöründe önde gelen temsilcileri buluşturacak. Etkinlikte yeni teknolojiler ve sektörün geleceğini şekillendirecek gelişmeler ele alınacak.

SON YENİLİKLER SERGİLENECEK

Kongrede dünyanın en büyük girişimleri ve teknoloji devi şirketler, son yeniliklerini de tanıtacak. Mobil Dünya Kongresi'nde 5G, mobil ağlar, yapay zekanın yeni kullanım alanları ile yeni cihazlar gibi pek çok başlıkta yeni ürün ve teknolojilerin tanıtımı yapılacak. 6G hazırlıklarının da gündemde olacağı etkinlikte yapay zekanın yarattığı zorlukları çözmeye, dolandırıcılıklar ve sahtekarlık gibi giderek artan tehditlere karşı insanları ve işletmeleri korumaya kadar uzanan başlıklar ele alınacak. Kongrede sektörün lideri konumundaki şirketlerin üst yöneticileri, geleceğe dair öngörülerini paylaşacak.

Türkiye'den sektöre liderlik eden firmaların yer alacağı Mobil Dünya Kongresi'ne milli katılımı İstanbul Ticaret Odası organize ediyor. Etkinliğe Türkiye'den katılacak firmaların arasında Türk Telekom, Turkcell, Vodafone ve ULAK Haberleşme de yer alıyor.