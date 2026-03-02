Uzayda tarihi keşif! Başka bir yıldızın “kozmik kalkanı” ortaya çıktı

NASA'ya ait teleskoplarla yapılan gözlemlerde, Güneş'e benzeyen bir yıldızın çevresinde ilk kez "astroküre" adı verilen koruyucu gaz balonu tespit edildi. Dünya'dan yaklaşık 117 ışık yılı uzaklıktaki HD 61005 adlı genç yıldızın etrafında oluşan bu yapı, yıldızdan yayılan yüklü parçacık rüzgarlarının uzaydaki radyasyona karşı oluşturduğu doğal bir kalkan olarak tanımlanıyor.

Farklı teleskoplardan alınan X-ışını, kızılötesi ve optik verilerin birleştirilmesiyle elde edilen görüntü, başka bir yıldız çevresinde gözlemlenen ilk astroküre olma özelliği taşıyor.