566 yıllık ağaç iklim değişiminin sırlarını ortaya çıkardı

Avustralya'nın kuzeyindeki Gwydir Sulak Alanları'nda bulunan 566 yıllık bir coolabah ağacı, yüzyıllara yayılan kuraklık ve sel döngülerine dair önemli veriler sundu. Araştırmacılar, ağacın gövde halkalarını inceleyerek bölgenin iklim geçmişini yeniden oluşturdu.

Bilim insanları, "dendrokronoloji" adı verilen yöntemle ağaçtan zarar vermeden küçük örnekler alarak büyüme halkalarını analiz etti. Bu halkalar, geçmişteki su seviyeleri ve iklim koşulları hakkında ayrıntılı bilgiler sağladı.

Araştırma, ağaçların düzenli değil, belirli dönemlerde toplu şekilde çoğaldığını ortaya koydu. Bu durumun su akışına bağlı olduğu belirlendi. Uzmanlara göre bulgular, Avustralya'da su yönetimi ve iklim değişikliğiyle mücadele açısından kritik öneme sahip.