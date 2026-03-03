Akıllı telefonlarda "eylemsel yapay zeka" dönemi başlıyor

Yeni nesil Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra modelleri, sadece komutlara yanıt vermekle kalmayıp kullanıcı adına proaktif kararlar alabilen bir asistan sunuyor. Google'ın Gemini yapay zekası sayesinde cihazlar, yemek siparişi vermek veya karmaşık programları yönetmek gibi görevleri otomatik olarak gerçekleştirebiliyor. Dikkat çeken bir diğer yenilik ise cihaz içi Gemini modeliyle çalışan "Dolandırıcılık Tespiti" (Scam Detection) özelliği; bu sistem, şüpheli aramaları gerçek zamanlı analiz ederek kullanıcıyı anında uyarıyor.

Donanım tarafında S26 Ultra, 60W hızlı şarj desteği ve 200 MP çözünürlüğündeki gelişmiş kamerasıyla öne çıkıyor. Ayrıca, ekranın sadece karşıdan bakıldığında görünmesini sağlayan "Gizlilik Ekranı" teknolojisi ilk kez bu seride sunuluyor. Google ile ortaklaşa geliştirilen "Daire İçine Al ve Ara" (Circle to Search) özelliği de güncellenerek kullanıcılara internette gördükleri kıyafetleri kendi fotoğrafları üzerinde sanal olarak deneme imkanı tanıyor. Samsung ve Google'ın bu stratejik iş birliği, akıllı telefonları pasif araçlardan aktif dijital ortaklara dönüştürmeyi hedefliyor.