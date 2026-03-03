Antarktika buzullarının altında 23 milyon yıllık gizem çıktı!

Sıcak su sondaj teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilen bu zorlu operasyon, bölgenin son 23 milyon yıllık tarihini gün yüzüne çıkardı. Araştırmanın temel amacı, küresel ısınmanın Paris Anlaşması hedefi olan 2°C'lik sınırı aşması durumunda Batı Antarktika Buz Tabakası'nın (WAIS) nasıl tepki vereceğini anlamak. Buzun altından çıkarılan tortu çekirdekleri, geçmişteki ısınma dönemlerinde buzulların ne kadar geri çekildiğine dair somut kanıtlar sunuyor.

Elde edilen jeolojik kayıtlar, atmosferik karbondioksit oranlarının günümüze benzer olduğu ve sıcaklıkların daha yüksek seyrettiği Miyosen dönemine kadar uzanıyor. Bilim insanları, bu veriler sayesinde gelecekteki deniz seviyesi yükselme tahminlerini çok daha kesin modellerle yapabilecekler.

Uluslararası bir ekibin iş birliğiyle yürütülen bu keşif, Antarktika'nın iklim değişikliğine karşı hassasiyetini anlamak açısından tarihi bir dönüm noktası olarak görülüyor. Uzmanlar, bu bulguların gezegenimizin gelecekteki çevresel değişimlerini öngörmek için hayati bir rehber olacağını vurguluyor.