Asansör yukarı çıkarken mi aşağı inerken mi daha ağır hissederiz? İşte cevabı

Asansörde kilonuz değişmez, ancak kısa süreliğine daha ağır ya da hafif hissedebilirsiniz. Bunun nedeni yer çekimi değil, zeminin sizi ne kadar ittiğidir.

Asansör yukarı doğru harekete başlarken zemin sizi hızlandırmak için daha güçlü iter ve bu anda daha ağır hissedersiniz. Yukarı çıkışın sonunda yavaşlarken ise daha hafif hissedilir. Aynı durum aşağı inerken ters şekilde yaşanır. Kısacası, en ağır hissettiğiniz anlar asansörün hareket etmeye başladığı ve durmaya yaklaştığı anlardır.