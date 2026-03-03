Asansör yukarı çıkarken mi aşağı inerken mi daha ağır hissederiz? İşte cevabı
Asansöre bindiğinizde bir anlığına ayaklarınızın yere daha fazla bastığını ya da hafiflediğinizi hissedersiniz. Peki bu gerçekten kilonuzun değiştiği anlamına mı geliyor? Asansör yukarı çıkarken mi yoksa aşağı inerken mi daha ağır hissediyoruz? İşte bu günlük ama şaşırtıcı fizik sorusunun cevabı…
Asansörde kilonuz değişmez, ancak kısa süreliğine daha ağır ya da hafif hissedebilirsiniz. Bunun nedeni yer çekimi değil, zeminin sizi ne kadar ittiğidir.
Asansör yukarı doğru harekete başlarken zemin sizi hızlandırmak için daha güçlü iter ve bu anda daha ağır hissedersiniz. Yukarı çıkışın sonunda yavaşlarken ise daha hafif hissedilir. Aynı durum aşağı inerken ters şekilde yaşanır. Kısacası, en ağır hissettiğiniz anlar asansörün hareket etmeye başladığı ve durmaya yaklaştığı anlardır.