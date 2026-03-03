Nane yediğimizde neden "soğuk" hissederiz? Bilim insanları gizemini çözdü!

ABD'deki bilim insanları tarafından yürütülen çalışmada, vücudumuzun düşük sıcaklıkları algılamasını sağlayan TRPM8 adlı protein hedeflendi. Mentol, bu proteine bağlandığında reseptörün yapısını değiştirerek beynimize "soğuk" sinyali gönderilmesine neden oluyor. İlginç olan ise, ortam sıcaklığı gerçekte değişmese bile mentolün bu reseptörü "açık" konuma kilitleyerek bir soğukluk yanılsaması yaratmasıdır.

Kriyo-elektron mikroskobu kullanılarak yapılan bu detaylı inceleme, mentolün protein üzerindeki tam konumunu ve moleküler hareketlerini net bir şekilde ortaya koydu. Bilim insanları, bu keşfin sadece nane tadıyla sınırlı kalmayacağını, kronik ağrı tedavilerinde çığır açabileceğini belirtiyor. TRPM8 reseptörü ağrı iletiminde de kritik bir rol oynadığı için, bu mekanizmanın anlaşılması, yan etkisi düşük ve bağımlılık yapmayan yeni nesil ağrı kesicilerin geliştirilmesine olanak tanıyacak.

Bu keşif, doğanın karmaşık kimyasının insan biyolojisiyle nasıl doğrudan etkileşime girdiğini bir kez daha kanıtlarken, tıp dünyası için de umut verici bir kapı aralıyor.