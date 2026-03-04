Bilim dünyasında şaşırtan öneri: Petrol sızıntıları ateş girdaplarıyla temizlenebilir

Bilim insanları, petrol sızıntılarını temizlemek için "ateş hortumu" (fire whirl) olarak bilinen dev ateş girdaplarından yararlanmayı araştırıyor. Yapılan deneylerde, dönen alev sütunlarının petrolü geleneksel yüzey yangınlarına göre %40 daha hızlı yaktığı, aynı zamanda %40 daha az kurum ve duman ürettiği görüldü.

Araştırmacılara göre bu girdaplar, etraflarından oksijen çekerek petrolü daha sıcak ve daha verimli şekilde yakıyor. Henüz deney aşamasında olsa da bilim insanları, gelecekte denizdeki petrol sızıntılarının temizlenmesinde kontrollü ateş girdaplarının kullanılabileceğini düşünüyor.