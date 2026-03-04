Bilim dünyasından ilginç keşif: Rüyalar problem çözmeye yardım ediyor

Yeni bir araştırma, doğru seslerin uyku sırasında problem çözmeyi kolaylaştırabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, rüya görebilen kişiler üzerinde yaptıkları çalışmada, katılımcıların çözemedikleri bulmacalarla ilişkilendirilen sesleri uyku sırasında tekrar dinletti.

Sonuçlara göre bu sesleri duyan ve rüyasında bulmacayı düşünen kişiler, ertesi gün problemi çözmede daha başarılı oldu. Araştırmada rüyasında bulmacayı görenlerin %42'si sorunu çözebilirken, rüyasında görmeyenlerde bu oran %17'de kaldı. Bilim insanları, rüyaların doğru şekilde yönlendirilmesinin problem çözme süreçlerine katkı sağlayabileceğini belirtiyor.