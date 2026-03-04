Bilim insanlarından şaşırtan keşif: Samanyolu dev bir karanlık madde yapısının içinde olabilir

Astronomlar, Samanyolu'nun çevresindeki karanlık madde yapısına dair dikkat çekici bir keşif yaptı. Nature Astronomy dergisinde yayımlanan araştırmaya göre Samanyolu, daha önce düşünüldüğü gibi küresel bir karanlık madde halesinin içinde değil; milyonlarca ışık yılı boyunca uzanan devasa ve yassı bir karanlık madde yapısının içinde bulunuyor olabilir.

Bilim insanları, Samanyolu ve Andromeda'nın da içinde yer aldığı Yerel Grup'taki galaksilerin konum ve hızlarını analiz ederek karanlık maddenin dağılımını yeniden modelledi. Sonuçlar, karanlık maddenin simetrik bir bulut yerine geniş bir düzlem (tabaka) şeklinde yoğunlaştığını gösterdi.