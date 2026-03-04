Dev yıldız renk değiştirdi: Büyük patlama yakın olabilir!

Nature Astronomy dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, WOH G64 on yılı aşkın süredir takip ediliyordu. Gözlemler, yıldızın yüzey sıcaklığının 1.000 santigrat dereceden fazla arttığını ve renginin kırmızıdan sarıya döndüğünü ortaya koydu. Bu süreçte yıldızın yarıçapı, Güneş'in 1.500 katından 800 katına kadar geriledi. Kırmızı üstdev aşamasından nadir görülen sarı hiperdev aşamasına bu denli hızlı geçiş, bilim dünyasında büyük heyecan yarattı.

Güneş'ten 28 kat daha ağır olan bu yıldızın neden bu kadar agresif bir değişim sergilediğine dair iki ana teori bulunuyor: Ya yıldız, genişleyen yüzeyiyle yuttuğu gizli bir eş yıldıza sahip ya da ömrünün sonuna yaklaştığı için dış katmanlarını hızla uzaya fırlatıyor. Eğer WOH G64 patlarsa, insanlık tarihindeki en görkemli gökyüzü olaylarından biri gerçek zamanlı olarak izlenebilecek. Astronomlar şimdi bu kozmik devin bir sonraki hamlesini heyecanla bekliyor.