Gökyüzü kızıla büründü: “Kanlı Ay” tutulması milyonları büyüledi

3 Mart'ta gerçekleşen "Kanlı Ay" (Blood Moon) olarak bilinen tam Ay tutulması, Kuzey Amerika, Avustralya ve Doğu Asya'da milyonlarca kişi tarafından izlendi. Yaklaşık 5 saat 39 dakika süren tutulmanın en etkileyici bölümü olan tam tutulma evresi yaklaşık 1 saat sürdü. Bu sırada Ay, Dünya'nın gölgesinin en karanlık kısmına girerek kırmızımsı bir renge büründü.

Ay'ın kırmızı görünmesinin nedeni ise Rayleigh saçılması olarak bilinen atmosferik etki. Dünya atmosferi kısa dalga boylu mavi ışığı soğururken kırmızı ışık Ay'a ulaşabiliyor ve bu da Ay'ın "kanlı" bir renk almasına neden oluyor.