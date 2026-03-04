Mars’ta yaşamın izleri mi? NASA’nın yeni analizi bilim dünyasını heyecanlandırdı

NASA'nın yaptığı yeni bir analiz, Mars'ta keşfedilen bazı organik moleküllerin kökeninin biyolojik olabileceğini düşündürüyor. Araştırmada, Curiosity keşif aracının Gale Krateri'ndeki Cumberland adlı kaya örneğinde tespit ettiği uzun karbon zincirli moleküllerin (alkanlar) oluşum süreçleri incelendi. Bilim insanları bu moleküllerin biyolojik süreçlerle oluşmuş olabileceğini "makul bir ihtimal" olarak değerlendiriyor.

Ancak araştırmacılar, bunun Mars'ta yaşam bulunduğuna dair kesin bir kanıt olmadığını vurguluyor. Çalışmaya göre söz konusu moleküller, su-kaya etkileşimleri veya hidrotermal süreçler gibi biyolojik olmayan mekanizmalarla da oluşmuş olabilir. Yine de bulgular, Mars'ın geçmişte yaşam için uygun koşullar barındırmış olabileceğine dair umut verici ipuçları sunuyor.