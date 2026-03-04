Samsung’dan ekran şaşırtması: Galaxy S26 serisi 10-bit değil, 8-bit panelle geliyor

8-bit ve 10-bit arasındaki fark, ekranın kaç renk üretebildiğiyle ilgili. 8-bit bir panel yaklaşık 16,7 milyon renk sunabilirken, gerçek bir 10-bit panel 1,07 milyar renk üretebiliyor. Bu fark özellikle gökyüzü gibi renk geçişlerinin yoğun olduğu sahnelerde "banding" denilen katmanlaşma hatalarının azalması ve daha pürüzsüz görüntüler elde edilmesi anlamına geliyor. Samsung'un rakiplerinin birçoğu uzun süredir amiral gemilerinde 10-bit panellere yer verirken, Samsung'un bu alanda bir önceki nesil olan Galaxy S25 teknolojisinde kalması kullanıcılar arasında hayal kırıklığı yarattı.

Samsung yetkilileri, brifingler sırasında yaşanan bilgi karmaşasını bir iletişim hatası olarak nitelendirdi. Cihazların web sitesindeki teknik özellikler sayfasında her zaman "16 milyon renk" ibaresinin yer aldığı, dolayısıyla teknik verilerin başından beri 8-bit'i işaret ettiği belirtildi. Samsung, renk geçişlerini iyileştirmek için donanımsal 10-bit yerine "8-bit + FRC" teknolojisini kullanarak yazılımsal bir iyileştirme sunsa da, gerçek 10-bit beklentisi olan teknoloji meraklıları için bu durum önemli bir tartışma konusu olmaya devam ediyor.