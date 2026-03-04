Sirke asitliğinde dev fıskiyeler! Dev Echinus 5 yıl sonra yeniden püskürdü

Adını deniz kestanesine benzeyen dikenli kaya yapılarından alan Echinus, 20. yüzyılın son yarısında oldukça düzenli püskürmeleriyle biliniyordu. Ancak son yıllarda büyük ölçüde sessizliğe gömülmüştü. 7 Şubat'ta başlayan hareketlilik, Şubat ortasından itibaren her birkaç saatte bir gerçekleşen 6 ila 9 metrelik püskürmelerle düzenli bir hal aldı.

Gayzerin kendine has kırmızı rengi ve asidik yapısı, asidik gazlar ile nötr suların karışımından kaynaklanıyor. Park yetkilileri, bu asit oranının kayaçları aşındıracak kadar güçlü olmadığını, daha çok sirke veya portakal suyu asitliğinde olduğunu belirtiyor. Echinus'un bu yeni faaliyet döneminin ne kadar süreceği ise belirsizliğini koruyor. Uzmanlar, gayzerin geçmişteki davranışlarına dayanarak bu aktivitenin yaz aylarına kadar sürmeyebileceğini, ancak Yellowstone'un dinamik yapısı nedeniyle kesin bir tahmin yürütmenin zor olduğunu vurguluyor.

Ziyaretçiler için popüler bir durak olan Echinus, izleme platformları sayesinde yakından gözlemlenebilen nadir gayzerlerden biri olma özelliğini taşıyor.