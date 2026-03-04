Tasmaya takılan teknoloji: Evcil dostlarınız artık hep görünür!

Cihaz, tasma üzerine entegre edilen teknolojisi sayesinde hayvanın davranışlarını algılıyor. Havlama veya huzursuzluk gibi durumları tespit ettiğinde, otomatik olarak sahibini arayabiliyor. Ayrıca entegre kameralar üzerinden evcil hayvanın bulunduğu konum gerçek zamanlı olarak izlenebiliyor.

PetPhone, sadece iletişimle sınırlı kalmıyor; sağlık takibi, GPS, Wi-Fi ve Bluetooth tabanlı konum teknolojileri ile kapsamlı bir kontrol sağlıyor. Tanıtım sırasında CEO Chaohui Chen, bir evcil hayvanın zıplamasını simüle ederek cihazın otomatik arama özelliğini gösterdi.

Chen, "Bu, evcil hayvanın üç kez zıplamasının simülasyonu ve aramanın geldiğini görebilirsiniz. Otomatik olarak kabul edebiliyoruz" dedi.

Evcil hayvan sahiplerinin sürekli endişesini azaltmayı hedefleyen PetPhone, teknolojik donanımıyla hayvanlarla iletişimde yeni bir dönemi başlatıyor.