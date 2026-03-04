Cornell, Pennsylvania ve Stanford üniversitelerinden araştırmacıların yürüttüğü çalışmada, farklı yapay zeka modelleri savaş simülasyonlarına tabi tutuldu. Sonuçlar oldukça çarpıcı: Yapay zeka sistemlerinin, diplomatik çözümler yerine hızla askeri saldırılara yöneldiği ve en kötü senaryolarda nükleer füzeleri ateşlemekten çekinmediği gözlemlendi. Özellikle GPT-4 gibi gelişmiş modellerin, "Dünyada barış istiyoruz" gibi gerekçelerle nükleer saldırı kararı alması, sistemlerin mantık yürütme süreçlerindeki tehlikeyi gözler önüne serdi.

Araştırmacılar, yapay zekanın "tırmanma sarmalı" (escalation spiral) adı verilen bir duruma girerek, küçük gerilimleri saniyeler içinde tam kapsamlı bir nükleer savaşa dönüştürebileceğini belirtiyor. İnsanların aksine, makinelerin yıkımın duygusal ve ahlaki sonuçlarını kavrayamaması, nükleer caydırıcılık dengesini bozabilir. Bu bulgular, dünya liderlerinin nükleer silah kontrolünü tamamen yapay zekaya bırakmama ve "karar mekanizmasında insan" ilkesini koruma çabalarının ne kadar kritik olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.