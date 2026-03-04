Yeni iPhone 17e güçlü a19 çipi ve OLED ekranla geliyor!

iPhone SE serisinin yerini alan bu model, standart iPhone 17 ile aynı A19 çipini kullanarak yüksek performans vaat ediyor. 6.1 inç OLED ekran, Action Button (Eylem Düğmesi) ve 48 MP "Fusion" kamera ile donatılan cihaz, Apple'ın kendi üretimi olan modemi sayesinde uydu üzerinden acil SOS özelliklerini de destekliyor.

Tablet tarafında ise iPad Air, M4 çipine geçiş yaparak %30 performans artışı kazandı. 11 ve 13 inçlik boyutlarını koruyan cihaz, Wi-Fi 7 desteği ve 12 GB birleşik bellek ile yapay zeka görevlerinde daha güçlü hale geldi.

Mac dünyasında ise devrim niteliğinde adımlar atıldı. Apple, yeni M5 Pro ve M5 Max çiplerini taşıyan MacBook Pro modellerini ve M5 işlemcili MacBook Air'i tanıttı. Ayrıca yenilenmiş Studio Display ekranlar da profesyonellerin beğenisine sunuldu. Haftanın finalinde ise Apple'ın çok daha uygun fiyatlı ve renkli bir "MacBook Neo" modeliyle sürpriz yapması bekleniyor. Tüm yeni ürünlerin ön siparişleri açılmış olup, sevkiyatların Mart ayı ortasında başlaması planlanıyor.