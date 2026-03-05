10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi sona erdi

Ayrıca göl ve deniz ekosistemleri, mikrobiyal ve fitoplankton biyoçeşitliliği, kirleticilerin dağılımı, paleoklimatoloji, ekstrem koşullarda tıbbi planlama ile biyoteknoloji ve yeni antiviral ilaç adaylarının geliştirilmesine yönelik araştırmalar gerçekleştirdi.

Küresel iklimden yer bilimlerine, yakın uzay çalışmalarından biyolojik çeşitliliğe kadar pek çok sorunun yanıtını arayan Türk bilim insanları, iklim değişikliği, buzul ve atmosfer dinamikleri, jeodinamik hareketlilik, deniz tabanı haritalama, oşinografik özellikler, yakın uzay ve kozmik radyasyon ölçümleri gibi fiziksel ve jeofizik süreçlere odaklanan çalışmalar yaptı.

Kacır, "Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitümüzün koordinasyonunda yürüttüğümüz kutup araştırma seferlerimizle ülkemizin bilimsel kapasitesini artırmaya, insanlığın karşı karşıya olduğu küresel sorunlara çözüm önerileri sunmaya devam edeceğiz. Hedefimiz Antarktika'da kalıcı Türk Bilim Araştırma Üssü kurmak ve Antarktika Anlaşmalar Sistemi içerisinde 'Danışman Ülke' statüsü elde etmek." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 10. Ulusal Antarktika Bilim Seferinin başarıyla tamamlandığını belirterek, Türk bilim insanlarının zorlu koşullar altında bir aydan fazla sürede 15 araştırma projesini hayata geçirdiğini bildirdi.

"ARAŞTIRMALARIN ÖRNEKLERİ VE İSTASYONLARDAN ALINAN VERİLER TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ"

Havalimanında açıklamalarda bulunan 10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy, bu yıl 10'uncu seferin sona erdiğini belirterek, bugüne kadar 200'ün üzerinde Türk araştırmacının kutuplara gittiğini ve önemli çalışmalar yaptığını söyledi.

Bu yıl 17 araştırmacının birbirinden farklı 15 proje yürüttüğünü dile getiren Özsoy, Antarktika'ya giderken ve oradan dönerken karşı karşıya kaldıkları zorluklardan bahsetti.

Türk bilim insanlarının hangi alanlarda çalışmalar yaptığına ilişkin bilgi veren Özsoy, orada yapılan araştırmaların örneklerinin ve kurulu istasyonlardan alınan verilerin Türkiye'ye getirildiğini, çıkacak sonuçları heyecanla beklediklerini anlattı.

Özsoy, "Şu ana kadar dünyaya kazandırılan Türk bilim insanlarının elinden çıkmış nice bilimsel makaleler var. Bu çalışmaların sonucunda da yeni bilimsel makaleler beklentimiz yüksek." dedi.

Bugüne kadar 200'den fazla Türk bilim insanının hem kuzeydeki Arktik'te hem de güneydeki Antarktika'da bilimsel çalışmaları birebir fiziki olarak yapma imkanı bulduğunu kaydeden Özsoy, bugüne kadar 300'ün üzerinde bilimsel makale yayınlandığını bildirdi.

Bilimsel araştırmaların uluslararası alanda ses getirdiğine işaret eden Özsoy, kutupların gezegenin kara kutusu olarak adlandırıldığını, dünyanın hafızasının bu bölgelerde bulunduğunu, milyonlarca yılın bilgi ve verilerinin bu bölgelerdeki buzulların içinde saklı olduğunu anlattı.

Özsoy, Türk bilim insanlarının kutup bölgelerindeki çalışmaların uluslararası geçerlilikte ve nitelikte olduğunu belirterek, "Türk bilim insanlarımız kutup bölgelerinde yaptığı çalışmalarla uluslararası bilim literatürüne çok büyük katkılar sağlıyor." şeklinde konuştu.

"HER KATMAN BİZİ YÜZ BİNLERCE YIL ÖNCESİNE GÖTÜRÜYOR"

Prof. Dr. Burcu Özsoy, araştırmalar çerçevesinde artık "iklim değişikliği var mı yok mu?" tartışmasından öteye giderek "iklim değişikliği ile nasıl mücadele edileceği" aşamasına geçtiklerini belirterek, dünyayı en iyi kutup bölgelerinden anlayabileceklerini anlattı.

Buzulların yaklaşık 500 bin yaşında olduğunu, her katmanın kendilerini yüz binlerce yıl öncesine götürdüğünü dile getiren Özsoy, kutup bölgelerinde sürekli çalışmalar yapmanın çok önemli olduğunu, kutuplarda yapılacak çalışmaların geçmişle bugünü karşılaştırarak geleceğe yönelik projeksiyonlar yapmalarına imkan tanıdığını söyledi.

Özsoy, dünyanın farklı ülkelerinin Antarktika'da bilim üsleri kurduğuna değinerek, Türk bilim üssü için Horseshoe Adası'nı belirlediklerini ve o günden bu yana çok önemli araştırmalar yaptıklarını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2030'a kadar Antarktika'da Kutup Araştırmaları Üssü'nü kurmayı planladığını anımsatan Özsoy, bu üssün sağlayacağı katkılardan bahsetti.