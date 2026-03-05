5.000 yıllık buz mağarasında "süper mikroplar" keşfedildi: Antibiyotiklere şaşırtıcı direnç!

Araştırmacılar, 25 metre derinliğindeki buz çekirdeklerinden çıkardıkları bu mikroorganizmanın; tüberküloz, kolit ve idrar yolu enfeksiyonları gibi ciddi hastalıkların tedavisinde kullanılan 10 farklı modern antibiyotiğe karşı dirençli olduğunu tespit etti. Bakterinin genetiğinde, dirençle doğrudan bağlantılı 100'den fazla gen bulundu. Bu çarpıcı sonuç, antibiyotik direncinin sadece insan kaynaklı yanlış ilaç kullanımıyla gelişmediğini, doğanın milyonlarca yıllık evrimsel sürecinin doğal bir parçası olduğunu kanıtlıyor.

Romanya Akademi Biyoloji Enstitüsü'nden Cristina Purcarea, iklim değişikliği nedeniyle eriyen buzulların bu antik "süper mikropları" doğaya salabileceği ve modern bakterilere direnç genleri aktarabileceği konusunda uyarıyor. Ancak bu riskin yanında, söz konusu bakteriler yeni ilaçların geliştirilmesine ilham verecek henüz keşfedilmemiş enzimler ve bileşenler de barındırıyor olabilir. Bilim dünyası, bu antik genetik kodları çözerek hem gelecekteki sağlık tehditlerine karşı hazırlıklı olmayı hem de tıp dünyasında yeni kapılar açmayı hedefliyor.