5.000 yıllık buz mağarasında "süper mikroplar" keşfedildi: Antibiyotiklere şaşırtıcı direnç!
Bilim insanları, Romanya’nın kuzeybatısındaki Scarisoara Buz Mağarası'nın derinliklerinde, binlerce yıldır donmuş halde bekleyen ve modern tıbbın en güçlü silahlarına karşı dirençli olan antik bakteriler keşfetti. Frontiers in Microbiology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, 5.000 yıllık buz tabakalarından izole edilen Psychrobacter SC65A.3 adlı bakteri suşu, modern antibiyotiklerle hiç tanışmamış olmasına rağmen şaşırtıcı bir savunma mekanizmasına sahip.
Araştırmacılar, 25 metre derinliğindeki buz çekirdeklerinden çıkardıkları bu mikroorganizmanın; tüberküloz, kolit ve idrar yolu enfeksiyonları gibi ciddi hastalıkların tedavisinde kullanılan 10 farklı modern antibiyotiğe karşı dirençli olduğunu tespit etti. Bakterinin genetiğinde, dirençle doğrudan bağlantılı 100'den fazla gen bulundu. Bu çarpıcı sonuç, antibiyotik direncinin sadece insan kaynaklı yanlış ilaç kullanımıyla gelişmediğini, doğanın milyonlarca yıllık evrimsel sürecinin doğal bir parçası olduğunu kanıtlıyor.
Romanya Akademi Biyoloji Enstitüsü'nden Cristina Purcarea, iklim değişikliği nedeniyle eriyen buzulların bu antik "süper mikropları" doğaya salabileceği ve modern bakterilere direnç genleri aktarabileceği konusunda uyarıyor. Ancak bu riskin yanında, söz konusu bakteriler yeni ilaçların geliştirilmesine ilham verecek henüz keşfedilmemiş enzimler ve bileşenler de barındırıyor olabilir. Bilim dünyası, bu antik genetik kodları çözerek hem gelecekteki sağlık tehditlerine karşı hazırlıklı olmayı hem de tıp dünyasında yeni kapılar açmayı hedefliyor.