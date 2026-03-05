Araştırma ortaya koydu: Gezegenlerin %90’ı yaşam için gerekli besinlerden yoksun

Yeni bir araştırma, yaşamın ortaya çıkabilmesi için yalnızca "Goldilocks bölgesi"nde (sıvı suyun bulunabileceği uzaklıkta) yer almanın yeterli olmayabileceğini gösterdi. Bilim insanlarına göre bir gezegenin yaşamı destekleyebilmesi için fosfor ve azot gibi hayati besinlerin doğru kimyasal dengede bulunması da gerekiyor.

Araştırmacılar on binlerce öte gezegeni simüle etti ve %10'dan azının Dünya'ya benzer miktarda fosfor ve azot içerdiğini tespit etti. Bu elementlerin gezegen oluşurken çekirdeğe batması durumunda yüzeydeki yaşam için erişilemez hale geldiği belirtiliyor.

Çalışmaya göre gezegenlerde oksijen miktarının belirli bir seviyede olması, hem fosforun hem de azotun mantoda kalmasını sağlayarak yaşam için gerekli koşulları oluşturuyor. Bu durum, evrende yaşamın neden bu kadar nadir olabileceğini açıklamaya yardımcı olabilir.