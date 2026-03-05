Bilim insanlarından yeni keşif: Kronik bel ağrısı duyuları etkiliyor

Yeni bir araştırmaya göre kronik bel ağrısı sadece sırtta değil, beyinde de değişikliklere yol açıyor. Annals of Neurology dergisinde yayımlanan çalışmada, kronik bel ağrısı yaşayan kişilerin rahatsız edici sesleri ağrısı olmayan kişilere göre çok daha yoğun ve stresli algıladığı ortaya çıktı.

Beyin görüntüleme sonuçları, bu kişilerde ses işleme ve duygusal tepkiyle ilgili beyin bölgelerinin daha aktif, kendini düzenleme ile ilişkili bölgelerin ise daha az aktif olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, bu durumun kronik ağrının beynin duyusal sinyalleri işleme biçimini değiştirdiğini düşündürüyor.