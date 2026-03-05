Evinizdeki yapay zeka gözü: Google Gemini ve bitmek bilmeyen gizlilik tartışması!
Google, yapay zeka teknolojisi Gemini’yi akıllı ev ekosistemine entegre ederek Nest güvenlik kameraları için çığır açan bir özellik sundu. "Gemini for Home" olarak adlandırılan bu yenilik, kullanıcıların kamera kayıtları ve canlı yayınları üzerinde gelişmiş bir sorgulama yapmasına olanak tanıyor.
Yeni özellik sayesinde, artık sadece standart hareket bildirimleriyle yetinilmiyor. Kullanıcılar, "Çocuklar bugün okuldan sonra bahçede oynadı mı?" veya "Kurye paketi tam olarak nereye bıraktı?" gibi karmaşık sorular sorarak saniyeler içinde yanıt alabiliyor. Gemini, görüntüleri analiz ederek olaylar arasındaki bağlamı kavrayabiliyor ve sıradan bir hareket algılayıcının ötesine geçiyor.
Ancak bu teknolojik ilerleme, veri gizliliği konusundaki soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Görüntülerin analiz edilebilmesi için Google'ın bulut sunucularına aktarılması gerekiyor. Google, bu süreçte verilerin en üst düzeyde şifrelendiğini, video kayıtlarının reklam amaçlı kullanılmayacağını ve genel yapay zeka modellerini eğitmek için sisteme dahil edilmeyeceğini taahhüt ediyor.
Şirket, kullanıcıların bu özelliği istedikleri zaman devre dışı bırakabileceğini vurgulasa da, uzmanlar ev içi mahremiyetin bulut tabanlı sistemlere taşınmasının her zaman dikkatle takip edilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Google'ın bu hamlesi, akıllı evlerin sadece "izleyen" değil, aynı zamanda olayları "anlayan ve raporlayan" dijital asistanlara dönüşmesinin önünü açıyor.