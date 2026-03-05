Gökbilimciler şokta: Evrenin öbür ucundan Dünya'ya devasa bir lazer ateşleniyor!

Evrenin Yarısından Gelen Beacon Güney Afrika'daki MeerKAT radyo teleskopu tarafından tespit edilen bu mega-lazer, "Nkalakatha" (Zuluca "büyük patron") olarak adlandırıldı. Megamaserler, galaksilerin çarpışması gibi yüksek enerjili olaylar sırasında ortaya çıkan ve radyo dalgaları yayan doğal kozmik lazerlerdir. Bu yeni keşif, önceki rekor sahibi megamaserden yaklaşık iki kat daha uzak ve bin kat daha parlak olmasıyla dikkat çekiyor.

Einstein'ın Öngörüsü ve Şanslı Hizalama Bu kadar uzaktaki bir sinyalin bu denli net görülmesi, Albert Einstein'ın genel görelilik kuramında öngördüğü "kütleçekimsel mercekleme" sayesinde mümkün oldu. Dünya ile lazer kaynağı arasındaki dev bir galaksi kümesi, uzay-zamanı bükerek doğal bir büyüteç görevi gördü ve sinyali 50 kattan fazla güçlendirdi.

Galaktik Evrim İçin Yeni Bir Pencere Bilim insanları, bu keşfin sadece bir rekor olmadığını, aynı zamanda evrenin erken dönemlerindeki galaksi çarpışmalarını ve yıldız oluşum süreçlerini anlamak için kritik bir veri sunduğunu belirtiyor. Bu tür güçlü radyo dalgaları, evrenin gençlik yıllarındaki kaotik olayların izini sürmemize olanak tanıyor.