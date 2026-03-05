iPhone 17 Pro'nun "kozmik turuncu" rengi pembeye mi dönüşüyor?

Yapılan testler sonucunda, bu renk değişiminin bir üretim hatasından ziyade, cihazın maruz kaldığı kimyasallarla ilgili olduğu ortaya çıktı. Apple'ın temizlik konusundaki uyarılarını hiçe sayan Lanxon; cihazı çamaşır suyu, leke çıkarıcı ve hidrojen peroksit gibi sert maddelerle temizledi. Başlangıçta gözle görülür bir fark oluşmasa da, birkaç hafta sonra metal yüzeylerin tamamen canlı bir pembe renge büründüğü gözlemlendi.

Uzmanlar, bu durumun metal yüzeydeki oksidasyon sürecinden kaynaklandığını belirtiyor. Apple, destek sayfasında kullanıcıları hidrojen peroksit veya ağartıcı içeren ürünler kullanmamaları konusunda açıkça uyarıyor. Özellikle saç boyası gibi gündelik ürünlerde bulunabilen hidrojen peroksit, farkında olmadan cihaza temas ettiğinde bu dönüşümü tetikleyebiliyor.

Sonuç olarak; turuncu iPhone'unuzun rengini korumak istiyorsanız, onu sadece hafif nemli, yumuşak bir bezle temizlemeniz ve sert kimyasallardan uzak tutmanız öneriliyor. Eğer pembe bir iPhone istiyorsanız, kimyasallara başvurmak yerine Apple'ın resmi renk seçeneklerini beklemeniz en güvenli yol olacaktır.