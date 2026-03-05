iPhone’da "Coruna" alarmı: 23 halkalı devasa saldırı zinciri çözüldü
iPhone'lar, siber güvenlik tarihinin en karmaşık saldırı araçlarından biri olan "Coruna" ile sarsıldı. 23 farklı güvenlik açığını birleştirerek iOS savunmasını aşan bu exploit kiti, devlet düzeyindeki casusluk yazılımlarının siber suç dünyasına sızdığını kanıtladı. Uzmanlar, bu sofistike kuşatmadan korunmanın tek yolunun cihazları en güncel sürüme yükseltmek olduğunu vurguluyor.
Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı bulunan iPhone'lar, siber güvenlik tarihinin en sofistike saldırı araçlarından biriyle karşı karşıya kaldı. Google'ın güvenlik araştırmacıları tarafından gün yüzüne çıkarılan ve "Coruna" adı verilen bu gelişmiş exploit kiti, Apple'ın kalelerinden biri olarak görülen güvenlik katmanlarını tek tek aşarak dijital bir casus gibi cihazlara sızabiliyor. Bir gözetim yazılımı operasyonunda keşfedilen bu araç, siber saldırıların ulaştığı yeni ve tehlikeli boyutu gözler önüne seriyor.
23 FARKLI ZAYIF NOKTA TEK BİR ZİNCİRDE BİRLEŞİYOR
Coruna'yı sıradan siber saldırılardan ayıran en büyük özellik, tek bir açığa odaklanmak yerine tam 23 farklı güvenlik zafiyetini bir araya getirmesi. iOS 13 ile iOS 17.2.1 arasındaki tüm sürümleri hedef alan bu devasa kit, beş ayrı saldırı zinciri kullanarak adeta bir anahtar seti gibi her kapıyı deniyor. Saldırı, kullanıcının sadece zararlı bir bağlantıya tıklamasıyla tetikleniyor; ilk aşamada cihazın model ve sürüm bilgilerini sızdıran sistem, ardından WebKit tabanlı açıklar üzerinden sistemin kontrolünü ele geçiriyor.
DEVLET DÜZEYİNDEKİ YAZILIMLAR SİBER SUÇLULARIN ELİNDE
Google Threat Intelligence Group tarafından yayımlanan rapor, Coruna'nın karanlık yolculuğuna dair endişe verici bilgiler içeriyor. İlk olarak 2025 yılında devlet düzeyindeki bir gözetim operasyonunda kullanılan bu aracın, zamanla Ukrayna'daki casusluk faaliyetlerine ve ardından finansal kazanç odaklı siber suç gruplarına kadar yayıldığı tespit edildi. Bu durum, yalnızca devletlerin sahip olabileceği kadar yüksek kaynak gerektiren siber silahların, yeraltı dünyasına sızarak on binlerce kullanıcıyı etkileyen küresel bir tehdide dönüştüğünü kanıtlıyor.
EN BÜYÜK SAVUNMA HATTI: GÜNCEL KALMAK
Siber güvenlik uzmanları, Coruna'nın kod yapısının karmaşıklığına dikkat çekerek bu tür bir aracın geliştirilmesinin devasa bir mühendislik gücü gerektirdiğini vurguluyor. Ancak kullanıcılar için iyi bir haber de var: Bu tehlikeli araç, en güncel iOS sürümlerinde etkisini yitiriyor. Uzmanlar, iPhone kullanıcılarının bu siber kuşatmadan korunması için cihazlarını vakit kaybetmeden en son sürüme güncellemelerini ve yüksek riskli durumlarda Apple'ın sunduğu "Kilitleme Modu" (Lockdown Mode) özelliğini aktif hale getirmelerini öneriyor.