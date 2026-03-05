iPhone’da "Coruna" alarmı: 23 halkalı devasa saldırı zinciri çözüldü

Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı bulunan iPhone'lar, siber güvenlik tarihinin en sofistike saldırı araçlarından biriyle karşı karşıya kaldı. Google'ın güvenlik araştırmacıları tarafından gün yüzüne çıkarılan ve "Coruna" adı verilen bu gelişmiş exploit kiti, Apple'ın kalelerinden biri olarak görülen güvenlik katmanlarını tek tek aşarak dijital bir casus gibi cihazlara sızabiliyor. Bir gözetim yazılımı operasyonunda keşfedilen bu araç, siber saldırıların ulaştığı yeni ve tehlikeli boyutu gözler önüne seriyor.

23 FARKLI ZAYIF NOKTA TEK BİR ZİNCİRDE BİRLEŞİYOR

Coruna'yı sıradan siber saldırılardan ayıran en büyük özellik, tek bir açığa odaklanmak yerine tam 23 farklı güvenlik zafiyetini bir araya getirmesi. iOS 13 ile iOS 17.2.1 arasındaki tüm sürümleri hedef alan bu devasa kit, beş ayrı saldırı zinciri kullanarak adeta bir anahtar seti gibi her kapıyı deniyor. Saldırı, kullanıcının sadece zararlı bir bağlantıya tıklamasıyla tetikleniyor; ilk aşamada cihazın model ve sürüm bilgilerini sızdıran sistem, ardından WebKit tabanlı açıklar üzerinden sistemin kontrolünü ele geçiriyor.

DEVLET DÜZEYİNDEKİ YAZILIMLAR SİBER SUÇLULARIN ELİNDE

Google Threat Intelligence Group tarafından yayımlanan rapor, Coruna'nın karanlık yolculuğuna dair endişe verici bilgiler içeriyor. İlk olarak 2025 yılında devlet düzeyindeki bir gözetim operasyonunda kullanılan bu aracın, zamanla Ukrayna'daki casusluk faaliyetlerine ve ardından finansal kazanç odaklı siber suç gruplarına kadar yayıldığı tespit edildi. Bu durum, yalnızca devletlerin sahip olabileceği kadar yüksek kaynak gerektiren siber silahların, yeraltı dünyasına sızarak on binlerce kullanıcıyı etkileyen küresel bir tehdide dönüştüğünü kanıtlıyor.