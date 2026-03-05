Katil balinalarda yamyamlık şoku: Rusya kıyılarında gizemli izler

Rusya'nın Bering Adası açıklarında 2022 ve 2024 yıllarında bulunan iki kopmuş sırt yüzgeci üzerinde, başka bir katil balinaya ait olduğu net bir şekilde anlaşılan diş izlerine rastlandı. Araştırmacılar, bu durumun sıradan bir saldırganlıktan ziyade, bir orca grubunun diğerini avladığına dair güçlü bir işaret olduğunu belirtiyor. Bilimsel olarak tek bir tür (Orcinus orca) kabul edildikleri için bu davranış "yamyamlık" olarak sınıflandırılıyor.

Ancak uzmanlar, bu iki grubun (balıkla beslenen "yerleşik" orcalar ve memelileri avlayan "gezici" orcalar) birbirlerini aynı türden görmediklerine inanıyor. Genetik analizler, saldırıya uğrayanların yerleşik orcalar olduğunu gösteriyor. Araştırmacılara göre, gezici orcaların yarattığı bu ölümcül tehdit, yerleşik orcaların hayatta kalmak için neden ömür boyu süren, çok sıkı aile bağları ve karmaşık sosyal yapılar kurduğunu açıklıyor. Bu "sıkı kenetlenme", sadece sosyal bir tercih değil, aynı zamanda yamyam avcılara karşı bir savunma stratejisi olabilir.