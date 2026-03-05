Kellik tarih olabilir! Bilim insanlarından çığır açan keşif

Bilim insanları, laboratuvar ortamında tam işlevli saç kökleri üretmeyi başardı. Biochemical and Biophysical Research Communications dergisinde yayımlanan araştırma, saç dökülmesine yönelik tedaviler için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Araştırmada, saç kökü oluşumu için üç farklı hücre türünün birlikte çalışması gerektiği ortaya çıktı: epitel kök hücreleri, dermal papilla hücreleri ve yardımcı mezenkimal hücreler. Bu hücrelerin bir araya gelmesiyle laboratuvarda yetiştirilen saç kökleri, doğal saç büyüme döngüsünü taklit edebildi.

Şimdilik deneyler fareler üzerinde yapılmış olsa da, bilim insanları bu yöntemin gelecekte saç dökülmesi tedavileri ve rejeneratif tıp alanında yeni uygulamaların geliştirilmesine yardımcı olabileceğini belirtiyor. İnsanlarda uygulanabilir hale gelmesi için ise daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.