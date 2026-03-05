Satürn’ün eğikliğinin nedeni bir çarpışma olabilir! Yeni araştırma dikkat çekti

Bilim insanlarına göre Satürn'ün en büyük uydusu Titan ile başka bir uydu arasında yaklaşık 400 milyon yıl önce gerçekleşen büyük bir çarpışma, gezegen sistemini önemli ölçüde değiştirmiş olabilir. Araştırmaya göre bu çarpışmanın sonucunda oluşan enkaz, bugün süngerimsi yapısıyla bilinen Hyperion uydusunu meydana getirmiş olabilir.

Bilim insanları ayrıca bu olayın Satürn'ün eğikliğini ve Neptün ile olan yörünge uyumunun bozulmasını da açıklayabileceğini düşünüyor. Çarpışmadan sonra Titan'ın yörüngesinin değişmesi, zamanla diğer uydular arasında çarpışmalara yol açarak Satürn'ün halkalarının oluşumuna da katkıda bulunmuş olabilir. Araştırmacılar bu senaryoyu doğrulamak için daha ayrıntılı simülasyonlara ihtiyaç olduğunu belirtiyor.