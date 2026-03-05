Yalanı beden dilinden anlamak mümkün mü? Bilim insanları yanıtladı

Araştırmalara göre yalanı yalnızca beden diline bakarak anlamak sanıldığı kadar kolay değil. Uzmanlar, göz teması kurmamak, kıpırdanmak veya kolları bağlamak gibi davranışların tek başına güvenilir bir "yalan işareti" olmadığını belirtiyor.

Bazı çalışmalar, yalan söyleyen kişilerin konuşmalarıyla el hareketleri arasında uyumsuzluk olabileceğini veya daha az jest kullandıklarını gösterse de bu ipuçları her zaman geçerli değil. Ayrıca kültürel farklılıklar ve kişisel davranış biçimleri de beden dilini yorumlamayı zorlaştırıyor.

Bilim insanlarına göre yalanı anlamada sözlü ipuçları, örneğin verilen cevabın ne kadar ayrıntılı olduğu veya anlatımın tutarlılığı, beden dilinden daha güvenilir olabilir. Bu nedenle uzmanlar, beden diline aşırı güvenilmemesi gerektiğini vurguluyor.