ABD'de kuş popülasyonu alarm veriyor: 3 bölgede azalma hızı ikiye katlandı!

Çalışmanın sonuçları, özellikle üç kritik bölgeye dikkat çekiyor: Büyük Ovalar (Great Plains), Ortabatı (Midwest) ve Güneybatı Çölü. Bu "sıcak noktalarda" kuş popülasyonlarındaki azalma hızı her yıl yaklaşık %2 oranında artış gösteriyor. Araştırmacılar, bu düşüşün temel nedenlerini doğal habitatların hızla yok edilmesi, yoğun tarımsal faaliyetler ve iklim krizine bağlı gelişen aşırı sıcaklar ile şiddetli kuraklık olarak açıklıyor.

Daha önce 2019 yılında yapılan bir çalışma, 1970'lerden bu yana Kuzey Amerika'daki kuş sayısının yaklaşık 3 milyar azaldığını göstermişti. Yeni veriler ise bu trajik tablonun belirli bölgelerde ivme kazandığını kanıtlıyor. Uzmanlar, radar teknolojisinin özellikle gece göç eden kuşları izlemede hayati bir rol oynadığını belirterek, biyolojik çeşitliliği korumak adına acil stratejik adımlar atılması çağrısında bulunuyor. Eğer ekosistemi ve besin zincirini koruyacak önlemler alınmazsa, gökyüzündeki bu "sessizleşmenin" geri döndürülemez bir noktaya ulaşacağı vurgulanıyor.