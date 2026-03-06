Aşırı koşullara dayanıklı bakteriler gezegenler arası yolculuk yapabilir!

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) dışında gerçekleştirilen Tanpopo deneyinde, Deinococcus radiodurans türü bakteriler üç yıl boyunca doğrudan kozmik radyasyona, vakuma ve aşırı sıcaklık değişimlerine maruz bırakıldı. Deneyin sonunda, bakteri kolonilerinin dış katmanlarının ölerek bir "koruyucu kalkan" oluşturduğu ve bu sayede iç kısımdaki hücrelerin hayatta kaldığı gözlemlendi.

Araştırmacılar, bu dayanıklılık seviyesiyle bir bakteri kolonisinin Mars ile Dünya arasındaki yolculuk süresince (yaklaşık birkaç yıl) canlı kalabileceğini hesaplıyor. Bu durum, mikropların meteorlar içinde değil, doğrudan uzay boşluğunda bile bir gezegenden diğerine transfer olabileceğini gösteriyor.

Bu keşif, sadece yaşamın kökenine dair soruları derinleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda gelecekteki uzay görevlerinde diğer gezegenleri Dünya kaynaklı mikroplarla kirletmememiz gerektiği konusundaki uyarıları da haklı çıkarıyor.