Ay için müjdeli haber: "Tehlikeli" asteroit 2024 YR4 çarpmayacak

İlk olarak Aralık 2024'te tespit edilen 2024 YR4, yörüngesindeki belirsizlikler nedeniyle kısa süreliğine "dünyanın en tehlikeli asteroti" unvanını almıştı. Yapılan ilk hesaplamalar, asteroidin 22 Aralık 2032'de %4,3 olasılıkla Ay'a çarpabileceğini gösteriyordu. Olası bir çarpışma, Ay yüzeyinde 1 kilometre genişliğinde bir krater açacak ve yaklaşık 6 milyon ton TNT (büyük bir nükleer patlama) gücünde enerji açığa çıkaracaktı. Bu senaryoda Ay'dan kopan parçaların Dünya yörüngesindeki uydular için de büyük bir tehdit oluşturacağı tahmin ediliyordu.

Ancak JHUAPL araştırmacıları, James Webb Teleskobu'nu kullanarak asteroidin konumunu en hassas yıldız haritalarıyla kıyasladı. Elde edilen yeni veriler, asteroidin Ay yüzeyinden yaklaşık 21.200 kilometre uzaktan güvenli bir şekilde geçeceğini kesinleştirdi. Bu mesafe kozmik ölçekte oldukça yakın bir teğet geçiş olsa da, herhangi bir çarpışma riski taşımıyor. Uzmanlar, bu gelişmenin uzay savunma sistemlerinin ve teleskop teknolojilerinin potansiyel tehditleri önceden belirlemedeki başarısını bir kez daha kanıtladığını belirtiyor.