Bebekler doğmadan önce 42 farklı "sonsuz kimyasala" maruz kalıyor

Per- ve polifloroalkil maddeler (PFAS), doğada bozulmaları yüzyıllar sürdüğü için "sonsuz kimyasallar" olarak adlandırılıyor. Mobilyalardan gıda ambalajlarına kadar pek çok tüketici ürününde bulunan bu maddeler, çevremize ve vücudumuza sızmış durumda. Mount Sinai Icahn Tıp Fakültesi ve Kanadalı araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada, yeni bir kimyasal tarama tekniği sayesinde kordon kanında daha önce tespit edilen 8 çeşit PFAS yerine tam 42 farklı tür belirlendi.

Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri, PFAS maruziyetinin sadece ilk bebeklerle sınırlı kalmadığı oldu. Eski yöntemler ilk çocuklarda daha yüksek oranda kimyasal saptarken, geniş kapsamlı bu yeni teknik, sonraki kardeşlerin de benzer seviyelerde risk altında olduğunu gösterdi.

Uzmanlar, prenatal (doğum öncesi) dönemdeki bu karmaşık maruziyetin çocuk sağlığı üzerindeki etkilerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Henüz tam olarak kanıtlanmasa da, bu kimyasalların böbrek fonksiyonlarında bozulma, kanser riskinde artış ve fetüs gelişiminde yavaşlama ile bağlantılı olabileceği düşünülüyor. Bilim insanları, bu bulguların hamilelik gibi hassas dönemlerde koruyucu önlemler alınması için temel oluşturmasını hedefliyor.