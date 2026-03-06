BİLSEM'den milli atılım: Havacılıkta titreşimi voltaja dönüştüren sistem!

Kapasitörlerde depoladıkları elektriği uçağın küçük enerji ihtiyacı duyan bileşenlerinde kullanan öğrenciler, hem yeni enerji kaynağı oluşturdu hem de uçağın pil ve kablo yoğunluğunu azaltarak ana elektrik akımının yükünü azalttı.

Doğan, geçen yıl derslerde yaptıkları radyo kontrollü model uçak sistemlerini geliştirerek kanat titreşimlerinden elektrik elde ettiklerini söyledi.

Projeyle, TÜBİTAK'ın Ankara'da düzenlediği bölge yarışmasında fizik alanında birinci olduklarını belirten Doğan, "Doğru piezoelektrikler kullanılarak kanatlara yerleştirildiği zaman küçük enerji ihtiyacı gerektiren sensörlerin enerjisinin tamamını karşılayabiliyor. Bu sayede uçaklarda kablo yoğunluğundan pil gereksinimine kadar birçok şey ortadan kalkmış oluyor." dedi.

Doğan, bu projeyle savunma sanayine katkı vermeyi hedeflediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Savunma sanayimizde İHA ve SİHA'larda kullanılabilir. Zaten öngörümüz de o. Oralarda kullanılabilirse, biz de buna katkı sağlamış olursak bizim için gurur verici olur. Kullandığımız piezolar çok küçük. Daha genel kapsamda uygun komponent sistemlerle kullanıldığı zaman, uygun piezolar kullanıldığı zaman kesinlikle İHA'ların, SİHA'ların kendi kendine yetebilir enerji sağlamasına olanak sağlayabilir."