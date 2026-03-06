Kimse inanmadı ama başardılar! Ay'da yetişen o besin herkesi şaşırttı

Ay yüzeyi, Dünya'daki toprağın aksine bitki büyümesini destekleyecek organik maddelerden ve mikroorganizmalardan yoksundur; ayrıca bitkiler için toksik olabilecek ağır metaller içerir. Bu zorlukları aşmak için bilim insanları, "vermikompost" adı verilen ve solucan gübresinden elde edilen besin açısından zengin bir karışım kullandı. Ayrıca, bitkilerin ağır metalleri emmesini engelleyen ve besin alımını artıran özel bir mantar türü (arbuscular mycorrhizae) sürece dahil edildi.

Yapılan deneylerde, %75 oranında ay tozu içeren karışımlarda nohutların başarıyla yetiştiği gözlemlendi. Ancak ay tozu oranı arttıkça bitkilerin stres belirtileri gösterdiği ve büyüme sürelerinin Dünya'dakinden daha uzun (120 gün) sürdüğü kaydedildi.

Bu başarı, Ay'da sürdürülebilir bir yaşam kurma yolunda kritik bir adım olarak görülüyor. Uzmanlar, nohutun zengin bir protein kaynağı olması nedeniyle tercih edildiğini belirtirken, bir sonraki aşamada bu ürünlerin tadının ve güvenilirliğinin inceleneceğini ifade ediyor. Bu yöntem sayesinde, gelecekteki uzun süreli uzay görevlerinde Dünya'dan gıda ikmali ihtiyacının önemli ölçüde azalması hedefleniyor.