Atlantis'in "büyük kanyonu"nun gizemi çözüldü: 500 kilometrelik dev yapının kökeni bulundu

Geochemistry, Geophysics, Geosystems dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, bu devasa kanyonun sanılandan çok daha dinamik bir jeolojik geçmişe sahip olduğunu ortaya koydu. Daha önceki teoriler, bölgenin sadece okyanus kabuğunun zamanla gerilmesiyle oluştuğunu savunuyordu. Ancak bölgeden alınan volkanik kayaç örnekleri üzerinde yapılan kimyasal analizler, kanyonun kökeninin yaklaşık 37 ila 24 milyon yıl öncesine dayandığını gösterdi.

Araştırmacılar, bu dönemde bölgeden geçici bir tektonik levha sınırının geçtiğini tespit etti. Elde edilen veriler, King's Trough kompleksinin, Dünya'nın dış kabuğunun hareketleri sonucu oluşan kısa ömürlü bir levha sınırı boyunca meydana gelen yoğun tektonik ve volkanik faaliyetler neticesinde şekillendiğini kanıtlıyor.

Bu keşif, sadece okyanus tabanındaki en çarpıcı yapılardan birinin kökenini açıklamakla kalmıyor, aynı zamanda okyanus levhalarının evrimi ve geçmişteki tektonik hareketlerin gezegenimizin şekillenmesindeki rolü hakkında kritik bilgiler sunuyor. Bilim insanları, bu tür çalışmaların deniz tabanı haritalandırması ve deprem araştırmaları için yeni ufuklar açacağını belirtiyor.