Uydu takımadaları gece gökyüzünü ve insan sağlığını tehdit ediyor!

Şu anda yörüngede 12.000'den fazla aktif ve pasif uydu bulunurken, Amazon ve SpaceX gibi dev şirketlerin planladığı projelerle bu sayının gelecekte yüz binlere, hatta talepler doğrultusunda milyona ulaşabileceği belirtiliyor. Özellikle devasa yansıtıcılara sahip uyduların, geceyi adeta gündüze çevirecek kadar parlak olması bekleniyor. Uzmanlara göre bu yapay ışığa maruz kalmak; uyku düzenini sağlayan hormon dengesini, sindirim sistemini ve vücut ısısını olumsuz etkileyebilir.

Kısa vadede hafıza kaybı, enerji düşüklüğü ve sindirim sorunlarına yol açan bu durum; uzun vadede diyabet, kalp hastalıkları, yüksek tansiyon ve bağışıklık sistemi zayıflığı gibi kronik sağlık problemlerini tetikleme riski taşıyor. Gökbilimciler ise çıplak gözle görülebilen yıldız sayısının sınırlı olduğunu, bu denli yoğun bir uydu trafiğinin gece gökyüzünün doğal görünümünü sonsuza dek değiştirebileceğini vurguluyor. Doğal yaşamın da bu durumdan zarar görmesi, ekosistem üzerinde geri dönülemez etkiler yaratabilir.