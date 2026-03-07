Uzayda dev aynalar dönemi: Geceyi güneş ışığıyla aydınlatma planı!

Sistem, "Eärendil-1" adı verilen deneme göreviyle test edilecek. Planda yer alan her bir uydu, yaklaşık 55 metre genişliğinde ayarlanabilir aynalar taşıyacak. Bu aynalar, güneş ışığını yakalayıp 600 kilometre yükseklikten yeryüzündeki 5-6 kilometrelik alanlara yönlendirecek. Böylece güneş panellerinin gece de üretim yapması veya gece operasyonlarının doğal görünümlü bir ışıkla sürdürülmesi amaçlanıyor.

Ancak bu iddialı proje, astronomlar ve çevreciler arasında ciddi endişelere yol açtı. Bilim insanları, bu kadar parlak ve çok sayıda uydunun gece gökyüzünü kalıcı olarak değiştireceğini, hassas teleskop gözlemlerini engelleyeceğini ve ışık kirliliğini artıracağını belirtiyor. Ayrıca, yapay aydınlatmanın göç yollarını ve yaban hayatının doğal ritmini bozabileceği konusunda uyarılar yapılıyor. Uzay trafiğindeki artış ve olası çarpışma riskleri de projenin bir diğer tartışmalı boyutunu oluşturuyor. Reflect Orbital'in bu teknolojiyi hayata geçirip geçiremeyeceği, yapılacak ilk test uçuşunun sonuçlarıyla netleşecek.