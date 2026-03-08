2032’de gökyüzünde dev geçiş: Asteroid Ay’ın yakınından geçecek

NASA, 2024 YR4 adlı asteroidin 2032'de Ay'a çarpma ihtimalinin olmadığını açıkladı. James Webb Uzay Teleskobu'nun yaptığı yeni gözlemler, gök cisminin 22 Aralık 2032'de Ay'ın yaklaşık 21 bin kilometre uzağından geçeceğini doğruladı.

Daha önce yapılan hesaplamalarda asteroidin Ay'a çarpma ihtimali %4,3 olarak tahmin edilmişti. Ancak yeni verilerle bu ihtimal tamamen ortadan kalktı.

Yaklaşık 60 metre çapındaki asteroid 2024'te keşfedilmişti. Eğer Ay'a çarpsaydı, yaklaşık 2 kilometre genişliğinde bir krater oluşturabilecek güçlü bir patlamaya neden olabilirdi.