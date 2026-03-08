Bal mumu ile plastiksiz mutfak hayali: Kadın girişimciden sürdürülebilir çözüm!

Girişimci Gülşehri Çukur, ürettiği bal mumu kaplı pamuk kumaşlarla plastik streç filme çevre dostu ve yeniden kullanılabilir alternatif sunuyor. "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" için hazırlanan "Üretimle Güçlenen Kadınlar" başlıklı dosyasının bu son haberinde çevre duyarlılığını ön planda tutarak plastiğe alternatif ürün üreten kadın girişimci Gülşehri Çukur'un hikayesi ele alındı. 43 yaşındaki girişimci Çukur, hayatının büyük kısmını İstanbul ile Ankara'da geçirdiğini ve 2017 yılına kadar satış-pazarlama alanında çalıştığını söyledi.

2017'de Ankara'da yaptığı işi bırakarak eşiyle Muğla'nın Köyceğiz ilçesine taşınma kararı aldıklarını belirten Çukur, "Eşimle ilk tanıştığımızda ortak hayalimizin doğayla iç içe bir üretim hayatı olduğunu konuşmuştuk. Şehir hayatından köy yaşamına geçtik. İçimde hep bir üretme isteği vardı." dedi.

Köyde geçirdiği ilk yıllarda koyun ve tavuk yetiştirdiğini, ardından arıcılık kursuna katıldığını anlatan Çukur, "Babadan, dededen arıcı değilim. Kursa başladığımda arıların o büyülü dünyası beni çok etkiledi. Dersleri adeta ağzım açık dinliyordum. Arıcılık eğitiminde arıların yalnızca bal üretmediğini öğrendim. Bize sürekli 'Arılar, sadece baldan ibaret değil. Polen, propolis ve bal mumu gibi ürünler de çok kıymetli.' deniyordu. Bu sözler bende iz bıraktı." diye konuştu.

"ASIL DÖNÜŞÜM BAL MUMUYLA BAŞLADI"

Kurs bitmeden ilk kovanlarını temin ettiğini, zamanla devletin sağladığı hibe desteğiyle kovan sayısını ve ekipmanlarını artırdığını dile getiren Çukur, zamanla bal, polen ve propolis satışına başladığını ancak işindeki asıl dönüşümün, bal mumuyla ilgili araştırmalarıyla başladığını ifade etti.

Çukur, sözlerini şöyle sürdürdü: "Antik çağlardan beri kullanıldığını, mumyalarda bile yer aldığını okudum. Antibakteriyel özelliğinin olduğunu öğrendim. Köyde büyüklerimiz de bal mumunu eritip kumaşa batırarak ağrılara sardıklarını, bebeklerin gaz sancısında kullandıklarını anlatıyordu. Eskiden buzdolabı yoktu, plastik yoktu. 'İnsanlar, gıdaları nasıl saklıyordu?' diye düşündüm. Bu sorunun peşine düşerek bal mumuyla kaplı kumaşlar denemeye karar verdim. Kendi kovanımdan aldığım bal mumunu erittim, pamuklu kumaşa uyguladım. Ütüyle yaptım. Ortaya çıkan şeyin adeta streç film gibi her şekli aldığını, kabın üzerine yapıştığını görünce gözlerime inanamadım."

İlk olarak limon, peynir ve yeşillikler üzerinde denemeler yaptığını anlatan Çukur, gıdaların daha uzun süre taze kaldığını görünce ürünü çevresiyle paylaşmaya başladığını söyledi.

VİRAL VİDEO İLE GELEN TALEP

Evde kendi imkanlarıyla yaptığı ilk kumaşı sosyal medya hesabındaki takipçileriyle paylaştığını, videonun kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştığını ve bir anda yüzlerce sipariş aldığını anlatan Çukur, bu ilgiyi görünce küçük bir atölye kurmaya karar verdiğini belirtti.

Başlangıçta günde ancak birkaç ürün imal edebildiğini dile getiren Çukur, bal mumunun uygun ısıda kalmasını sağlayacak çözümler bulup kendi üretim yöntemini oluşturduğunu ve markasıyla logo tasarımı yaparak her şeyi adım adım geliştirdiğini söyledi.

Bugün geldiği noktada farklı boyutlarda bez ve kese modelleri ürettiğini ve ürünlerin iki yıla kadar kullanılabildiğini ifade eden Çukur, "Bu bezler, yalnızca streç filme değil buzdolabı poşetine de alternatif. Yıkanıp tekrar kullanılıyor. Doğal hava geçirgenliği sayesinde gıdanın ömrü uzuyor. Küflenme gecikiyor. Mikroplastik riskini azaltıyor. Ben bunu bir ürün değil tek kullanımlık plastiklere bir çözüm olarak görüyorum. Kullanıcılardan en çok 'Artık evime streç film sokmuyorum.' şeklinde geri dönüş alıyorum. Benim için en büyük başarı, insanların mutfaktaki alışkanlıklarının değişmesi." şeklinde konuştu.

Geçmişteki satış-pazarlama deneyiminin, markalaşma sürecinde avantaj sağladığını dile getiren Çukur, "Küçük üreticiler de sürdürülebilir çözümler geliştirebilir. Büyük fabrikalar olmadan da alışkanlıklar değiştirilebilir. Benim hikayem bunun bir örneği." dedi.